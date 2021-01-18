В Свердловской области в 2020 году вырос уровень преступности. Областная прокуратура зарегистрировала чуть больше 58 тысяч нарушений закона. Это на 1,3% больше, чем в прошлом году. На крупные города приходится почти 90% преступного трафика. Погибли 587 человек, еще 880 получили тяжкий вред здоровью.- Резко увеличилось количество случаев телефонного мошенничества, краж с пластиковых карт. Если сравнивать с 2019 годом, их стало больше на 56,4%, примерно 20 тысяч преступлений - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Всего выявлено больше 27 тысяч преступников, на них приходится 17% женщин, еще почти 11 процентов учащихся и несовершеннолетних. Повторно к ответственности привлекаются 38% нарушителей закона.