Защита опального отца Сергия (Николая Романова), которого задержали во время штурма Среднеуральского женского монастыря в конце декабря прошлого года, подала жалобу на действия силовиков.Басманный районный суд Москвы рассмотрит жалобу адвоката Светланы Герасимовой уже во вторник, 19 января. Об этом «КП» рассказала защитник отца Сергия Светлана Герасимова.Напомним, сразу после штурма монастыря Николая Романова доставили на допрос в Управление Следственного комитета по Свердловской области. Это произошло глубокой ночью. При этом силовики отказались по требованию адвоката перенести допрос на утреннее время. Кроме того, следователи не рассмотрели ходатайство Светланы Герасимовой о конфиденциальном общении с подзащитным. Адвокат считает, что тем самым следователи нарушили права ее доверителя.- Конституция гарантирует каждому гражданину право на защиту своих прав и интересов. В нашем случае они были нарушены, - отметила адвокат.Напомним, бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря, отлученного от церкви, обвиняют по трем статьям УК. Среди которых склонение к суициду.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.