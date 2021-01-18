Следственный комитет начал массово вызывать на допросы монахинь Среднеуральского женского монастыря. Эти действия происходят в рамках уголовных дел, которые центральное следственное управление СКР (с дислокацией в Москве) завело против опального отца Сергия (Николая Романова). Напомним, бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря обвиняют по трем статьям УК, среди которых склонение к суициду.Как рассказала «КП» адвокат Николая Романова Светлана Герасимова, на допрос вызвали уже больше 50 монахинь.- Планируют допрашивать весь монастырь, а это больше 590 человек, - уточнила адвокат.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.