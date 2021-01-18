В Асбесте ранее судимый житель Курганской области получил тюремный срок за жестокое избиение человека, от которого пострадавший вскоре умер. История произошла в январе 2020 года, мужчина приехал на Урал, чтобы устроиться на работу. Начало новой жизни совпало с праздничными каникулами. В ночь на 7 января подсудимый, будучи пьяным, встретил на улице незнакомца, который предложил ему выпить. Позже у них возник конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил оппонента.- Подсудимый попросил прохожих вызвать скорую помощь. Но не стал говорить, что именно он причастен к избиению. Пострадавшего доставили в больницу, однако он умер 16 января, - сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России по Свердловской области.По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина и раньше был не в ладах с законом. Он получал сроки за кражи, разбой, драки и вышел на свободу только в сентябре 2019 года. Однако это не стало уроком для «курганского рэмбо», и он снова совершил преступление. Снова попытаться начать новую жизнь мужчина сможет только после очередного пребывания в тюрьме. Суд назначил ему почти восемь лет в колонии строгого режима.