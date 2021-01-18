В Екатеринбурге будут судить автомошенника, обманувшего клиентов на 9,5 миллионов рублей. По версии следствия, 31-летний мужчина с 2012 года занимался куплей-продажей машин. В 2017 году у него возникли финансовые трудности и он задумал заработать их обманным путем.- Он придумал план, согласно которому вступал в доверительные отношения с различными лицами, у которых впоследствии похищал денежные средства, переданные ему для покупки автомобиля, или непосредственно сами автомобили, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, некоторых клиентов он убеждал приобрести новые транспортные средства в автосалонах с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене, других он убеждал передать ему автомобиль в аренду.В конце марта 2019 года он убедил знакомого мужчину оформить автокредит на сумму 1,4 миллионов рублей на приобретение автомобиля стоимостью больше 2,2 миллиона рублей, обещая в дальнейшем погасить автокредит самостоятельно. После постановки машины на регистрационный учет мужчина передал его для его дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Но обвиняемый и не планировал этого делать и просто оставил автомобиль себе.Всего обвиняемый в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года похитил деньги девяти клиентов, причинив им ущерб на сумму свыше 9,5 миллионов рублей. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении автомошенника. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных части 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах).Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.