В центре Нижнего Тагила сегодня утром у пяти тысяч человек отключилось электричество. Без света горожане сидели около часа. Сейчас электроэнергию почти всем жителям вернули.- Без напряжения остается один жилой дом на Ленина, 73. На трансформаторном пункте, от которого запитан этот дом, идут работы по испытанию силового трансформатора, - рассказали в пресс-службе Облкоммунэнэрго.По данным ведомства, потребителей отключали в границах улиц Октябрьской революции, Карла Маркса, Садовая и проспекта Ленина из-за повреждения кабельной линии.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru