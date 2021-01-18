В колонии, расположенной в свердловском городе Ивдель, произошел крупный пожар. В ходе него сильно пострадала церковь, которая находится на территории исправительного учреждения.Как рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, возгорание произошло 16 января в 21:22. В колонии есть собственная пожарная служба, которая первой начала тушить распространявшееся пламя.- Оперативно сработали все службы. Уже в 21:26 тушить возгорание начал пожарный расчет ИК-55, - рассказал Александр Левченко.Позже к пожарным ИК-55 присоединились коллеги из двух других колоний Ивделя, а в 21:34 к тушению подключились расчеты МЧС. В 21:49 пожар удалось локализовать.- Всего в тушении принимали участие семь пожарных расчетов. Три – из ГУФСИН и четыре – из ГПС МЧС. Площадь пожара составила 76 квадратных метра. Пострадавших нет, - уточнил Александр Левченко.Представитель ГУФСИН рассказал, что сейчас по поводу случившегося идет проверка. Рассматриваются несколько версий, почему могло произойти возгорание. Среди них – неисправность отопления и короткое замыкание.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.