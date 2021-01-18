В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки официально подтверждено 13 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в уральском городе зафиксировано 3 890 случаев заболевания COVID-19.Также на минувшей неделе в Нижнем Тагиле открылась запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет издание TagilCity.ru.По всей Свердловской области за сутки по состоянию на 18 ноября подтвердились 390 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии на Среднем Урале подтвердились 65 592 случая COVID-19.