И.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов ввел на территории уральской столицы особый противопожарный режим, который будет действовать до особого распоряжения.Режим введен в связи с январскими морозами, чтобы не допустить пожаров. В распоряжении за подписью Орлова сказано, что режим нужен для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, сохранности муниципального имущества, а также имущества физических и юридических лиц.Напомним, что на минувшей неделе в многоэтажном доме на ЖБИ из-за пожара погибли 8 человека, включая ребенка. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже, погибли люди за втором и более высоких этажах.