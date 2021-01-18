Администрация города Сысерть выплатит семье 10-летней школьницы, которая сломала ногу на скользком тротуаре, 45 тысяч рублей. Ребенок травмировался в поселке Двуреченск в районе улиц Озерная и Сосновая в феврале 2020 года, когда возвращалась из школы. Девочка перенесла операцию, долгое время лежала в стационаре ДМБ №9 в Екатеринбурге, потом долечивалась дома.Мама школьницы обратилась в суд, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный здоровью и компенсировать моральный вред. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».В итоге суд поставил взыскать с мэрии Сысерти 30 тысяч рублей за моральный ущерб, 10 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба, госпошлину в размере 5 100 рублей и 240 рублей почтовых расходов.