Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для групп риска. Соответствующий указ он подписал сегодня, 18 января. Документ будет действовать до 1 февраля.Напомним ,что оставаться дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции рекомендуется свердловчанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания. В оперштабе отметили, что документ, продлевающий режим самоизоляции вступит в силу завтра, 19 января.На сегодня в Свердловской области зарегистрировано 65 592 случаев коронавируса. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 390 человек.