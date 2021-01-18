По итогам 2020 года 11 работников ВИЗ-Стали получили звездные статуэтки Группы НЛМК за высокую активность в улучшении производственных процессов. 77 металлургам вручены золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия за разработку и внедрение инициатив с высоким экономическим эффектом.Предложения работников направлены на повышение стабильности производства электротехнической стали, надежности и производительности оборудования, снижение расхода материалов, энергоресурсов, внедрение новых технических решений и т.д. В 2020 году количество заявленных инициатив по сравнению с предыдущим 2019 годом увеличилось в два раза: каждый второй сотрудник подал как минимум по одной идее. Экономический эффект от их реализации превысит 260 млн рублей.Инициативы – один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на ВИЗ-Стали с 2013 года. Рядовые сотрудники играют ключевую роль в повышении эффективности производства, поскольку досконально знают особенности систем и агрегатов на своих участках, понимают перспективы технических и других улучшений.Процесс подачи идей простой, с понятной системой мотивации. Сначала работник получает вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет. Если инициатива дает экономический эффект и включена в оптимизационную программу, автору выплачивают дополнительное вознаграждение.