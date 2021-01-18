Первый заместитель Александра Высокинского Александр Ковальчик уволился из мэрии Екатеринбурга. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте мэрии. Согласно им должность руководителя аппарата администрации города теперь заняла Мария Фадеева. До этого она работала в администрации губернатора Свердловской области.Алексей Ковальчик трудился в должности первого замглавы города с начала 2019 года. В конце 2020 года после назначения врио главы Екатеринбурга бывшего замгубернатора области Алексея Орлова, Алексей Ковальчик стал руководителем аппарата администрации.Напомним, что недавно из мэрии также уволилась заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.