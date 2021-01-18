В Екатеринбург на ликвидацию несанкционированных свалок в Октябрьском районе до конца ноября 2021 года потратят 906 500 рублей. Такова начальная стоимость муниципального контракта, который заключит администрация уральской столицы с подрядчиком.За указанные деньги подрядчик должен вывезти неопасный мусор в объеме 490 тонн, зафиксировав на фото и видео состояние свалки до уборки и после нее.Стихийные свалки в течение года будут ликвидировать в каждом районе Екатеринбурга. Контракты заключает городская администрация, документация представлена на сайте госзакупок.