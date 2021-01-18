В Екатеринбурге в 2021 году на отлов, содержание и стерилизацию бездомных животных потратят 32 751 800 рублей. Контракт на отлов собак будет действовать до 27 декабря.Традиционно в Екатеринбурге проблемой бездомных собак занимается по контракту ЕМУП «Спецавтобаза». За указанную сумму предприятию нужно будет: отловить животных и доставить их в приют (819 рублей на одну особь), содержать животных в нормальных условиях в приюте: вылечить от опасных болезней, вакцинировать, стерилизовать и маркировать.Далее собаку либо передают в руки новому хозяину, если таковой находится, или же выпускается на волю в места прежнего обитания. Тут главное условие: животное не должно быть агрессивным.Также в сумму контракта входит содержание помещений для бездомных животных и двухразовое питание собак, ежедневный выгул, ведение отчетности вплоть до выпуска из приюта.В документации на сайте госуслуг указано, что отлов собак должен осуществляться на принципах гуманизма. Если поступил звонок от жителей с жалобой на агрессивное поведение собаки, то ее должны отловить в течение суток. Кстати, каждое животное фотографируется, два фото заносится в базу. Снотворное для отлова используется только в том случае, если бездомного пса поймать нельзя другим способом.