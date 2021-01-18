На пяти улицах Екатеринбурга появились новые арт-объекты известного художника и куратора фестиваля «ЧО» Андрея Люблинского. Произведения искусства представляют из себя рисунки антропоморфных существ, с которыми можно взаимодействовать в Instagram-аккаунте фестиваля.- С помощью масок героев можно поселить в любой точке города, послушать забавную мелодию и узнать, как их зовут, - рассказали в пресс-службе фестиваля.У екатеринбуржцев есть возможность самим выбрать поверхности для еще нескольких нарисованных «инопланетян». Для этого нужно отправить письмо с предложением поверхности на mail@chofest.ru с темой «ЧО», прикрепив скриншот и/или фото, адрес и краткое описание объекта по желанию.Уже нарисованные арт-объекты можно посмотреть в центре города на улице Воеводина, 4б, Малышева, 36, 8 марта, 22/1, 8 марта 12б и Вайнера, 13.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге установили многослойную инсталляцию в виде глаза. Новая работа художника Артема Стефанова установлена в рамках фестиваля «ЧО» (подробнее)Гриша в тумане: в Екатеринбурге появился гигантский белый медведь в кольцах. Арт-объект был создан художником Андреем Бартеневым в рамках фестиваля «ЧО» (подробнее)