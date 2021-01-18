Свердловский областной суд опубликовал дату заседания, по результатам которого будет поставлена точка в деле об освобождении Дмитрия Лошагина. 2 февраля начнется рассмотрение апелляции прокуратуры на решение Чкаловского суда о замене наказания на ограничение свободы.- В Свердловском областном суде будут рассмотрены апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба представителя потерпевшей на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания в отношении Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство супруги, - говорится в заявлении Областного суда.Напомним, что Лошагину назначили 10 лет за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой.