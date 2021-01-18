В Свердловской области подвели итоги предновогодних рейдов по незаконной рубке хвойных деревьев. Так, свердловчане срубили 14 деревьев и нанесли ущерб лесному хозяйству на сумму 11,5 тысячи рублей. Но большинство уральцев все таки увезли домой из леса новогодних красавиц на законных основаниях. По данным Департамента лесного хозяйства по УФО, через лесничества уральцы приобрели больше 22,5 тысяч новогодних деревьев, большая часть из них - почти 15 тысяч - приходится на Свердловскую область.- Уральцы становятся сознательнее. Елки перед Новым годом продавали на каждом перекрестке, да и выписать деревце для самостоятельной рубки было достаточно легко и недорого - например, в Свердловской области «хвойный метр» стоит 57 рублей. Сделать все по закону выгодно, ведь штрафы немалые: для частников - до 3 000 рублей, юрлиц - до 500 тысяч за елку, - рассказал Олег Сандаков, начальник Департамента лесного хозяйства по УФО.В ведомстве отметили, что в этом году уменьшилось количество незаконно заготовленных хвойных деревьев. В предыдущую новогоднюю кампанию в УрФО выявили незаконную рубку 321 дерева на общую сумму 509 тысяч рублей (в 2018 году - 389 праздничных хвойных деревьев на общую сумму 1 миллион 952 тысячи рублей, в 2017 году – 884 дерева на 3 миллиона 112 тысяч рублей).