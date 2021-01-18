За 2020 год Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 20,6 млрд рублей.В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 10,1 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:- в бюджет Свердловской области 3,9 млрд рублей;- в бюджет Пермского края 1,6 млрд рублей;- в бюджет Тюменской области 1,7 млрд рублей;- в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 2 млрд рублей;- в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,9 млрд рублей.При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для предприятий. В 2020 году для нужд холдинга приобретена продукция промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 84,9 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).*****Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны).