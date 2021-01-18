В Екатеринбурге рано утром сегодня водитель проехал на красный и сбил пешехода. ДТП произошло возле дома на Серафимы Дерябиной, 5. По данным ГИБДД, водитель ехал со стороны Бардина.- Водитель Kia Rio на регулируемом перекрестке проехал на запрещающей сигнал светофора, наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.Мужчину, попавшего под колеса иномарки, госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга. Сейчас сотрудники госавтоинпекции устанавливают обстоятельства аварии.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru