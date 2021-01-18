В Екатеринбурге покончил с собой 30-летний ученый института экологии растений и животных УрО РАН Александр Госьков. Информацию об этом подтверждают коллеги погибшего. Похороны пройдут 19 января.- Александр активно занимался спортом, участвовал в туристических слетах, легкоатлетических и лыжных кроссах. Состоял в сборной г. Екатеринбурга и Свердловской области по пулевой стрельбе, неоднократно побеждал на чемпионатах города и области, получил звание кандидата в мастера спорта. Александр был настоящим натуралистом: не только компетентным биологом, но и охотником, замечательным фотографом и неутомимым путешественником. Лес был источником его вдохновения, - говорится в заявлении института.Прощание с 12:20 до 12:50 в Большом зале больницы №40. В СУ СКР подтвердили факт инцидента, признаков криминала нет.