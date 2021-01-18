Коммунальные службы все выходные устраняли последствия снегопада. Так, по информации Комитета благоустройства, днем 17 января при помощи 188 единиц техники и 346 дорожных рабочих из города вывезено 3 тысячи 357 тонны снега. В ночь с воскресенья на понедельник, 17 и 18 января, в уборке было задействовано 329 единиц дорожной техники и 115 рабочих. За это время вывезено на специализированные полигоны 9 тысяч 881 тонна снежной массы. Сейчас районные службы благоустройства задействуют 340 дорожных рабочих и 172 единицы спецтехники.- Уборка мегаполиса от снега и льда находится на постоянном контроле городских властей и лично временно исполняющего полномочия Главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Службы благоустройства столицы Урала максимально эффективно используют всю спецтехнику и людские ресурсы, имеющиеся в распоряжении районных дорожно-эксплуатационных управлений, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.В администрации города также напомнили, что за состоянием внутридомовых территорий и очистке их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании. Горожане могут оставить свои пожелания и замечания по уборке снега и наледи через сервисы «Квартальные нашего города» и «Электронная приемная» на официальном портале Екатеринбурга.