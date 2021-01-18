Наступающая неделя обещает Екатеринбургу встречу с всемирно известным сопрано Венеры Гимадиевой, историю Моцарта и Сальери, а также концерт любимцев публики Шоу барабанов «Чувство ритма». Для ребят на этой неделе стартует новый проект Свердловской филармонии «Музыкальные мастерские».21 января, четверг, 19:00, 6+В Екатеринбурге выступит Венера Гимадиева, оперная певица, обладательница одного из самых ярких лирико-колоратурных сопрано на мировой оперной сцене. В 2011 году, после участия в Молодёжной оперной программе Большого театра, артистка была приглашена в труппу Большого. А шесть лет назад началась и впечатляющая международная карьера исполнительницы – с дебюта в лондонском Альберт-холле и на Глайндборнском оперном фестивале.В концерте прозвучат арии и романсы русских и зарубежных композиторов – Пуччини, Верди, Россини, Доницетти, Гершвина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Штрауса. На филармоническую сцену артистка выйдет в сопровождении Уральского филармонического оркестра под руководством Дмитрия Лисса.22 января, пятница, 19:00, 6+Органные истории: Моцарт и СальериБлагодаря Пушкину судьбы двух композиторов оказались неразрывно связаны. Однако, вопреки известной истории, у Моцарта было гораздо больше поводов завидовать своему учителю Сальери.Правда и вымысел, а также музыка двух композиторов прозвучит в органном концерте с участием Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением Алексея Доркина. Играет и рассказывает органист Свердловской филармонии Тарас Багинец.24 января, воскресенье, 15:00, 6+Шоу барабанщиков «Чувство ритма»На сцене филармонии - победители «Минуты славы» на Первом канале, артисты, открывавшие Олимпиаду в Сочи и Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге. Но главное – любимцы публики. В концертах Шоу барабанщиков «Чувства ритма» задействованы десятки инструментов со всего света – гигантские там-тамы, пятиоктавные маримбы, вибрафоны, ксилофоны, глюкофоны, шейкеры. В программе оригинальная музыка для ударных инструментов, переложения классики, ритмы разных стран.«Музыкальные мастерские» Свердловской филармонииС 19 января начинаются занятия в «Музыкальных мастерских» Свердловской филармонии. Проект предназначен для дошкольников 4,5-7 лет и представляет собой интерактивные воркшопы, где ребята будут исследовать настоящие музыкальные инструменты и мастерить свои, слушать популярную классику в исполнении артистов оркестра и играть в собственном оркестре, шумовом. Выполнять задания на развитие слуха и чувства ритма.Занятия состоят из четырех циклов, за которые слушатели познакомятся с основными группами инструментов симфонического оркестра. Первой группой для изучения станут струнные, первое занятие цикла19 января.«Музыкальные мастерские» расположены по адресу ул. Первомайская, 24в.Полное расписание афиши «Мастерских»: sgaf.ru/structure/obrazovatelnye-proekty/afisha