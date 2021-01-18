В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге беседки для гриля. Инцидент произошел еще 12 декабря в парке отдыха по адресу улице Вильгельма Де Генина, 19. О том, что мужчина, ранее арендовавший одну из беседок, поджог ее и пытается уничтожить остальные строения, сообщила в полицию администрация парка.- Полицейские установили, что мужчина жарил шашлыки и употреблял алкогольные напитки. В какой-то момент мужчина попытался взять со склада охапку дров, не заплатив за них. Однако сотрудник охраны заметил это и заставил вернуть имущество, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Мужчина в ответ повел себя неадекватно и стал заходить в беседки, ронять находившиеся в них печи и разбрасывать угли. Когда нетрезвый посетитель парка заметил, что одно из строений разгорелось, он сбежал.Одна из беседок выгорела полностью. Ущерб имуществу парка составил около 200 тысяч рублей. Кроме того, реальной опасности подвергся персонал и другие посетители парка.Сейчас в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя расследуется уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. Мужчин обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до пяти лет лишения свободы.