В Екатеринбурге понедельник начался с девятибалльных пробок. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки. Наиболее сложная обстановка сложилась в Железнодорожном районе города. Автомобилистам приходится долго стоять в заторах на улицах Готвальда, Колмогорова, Гражданской, Машинистов, Черепанова, Стрелочников, Челюскинцев и в переулке Выездной.В пробки встали водители и на центральных улицах города. Так, сложности с проездом возникли на проспекте Ленина, улице Карла Либкнехта, Малышева, Радищева и Куйбышева.Также по данным Яндекс.Пробки в Екатеринбурге утром произошло как минимум девять ДТП.