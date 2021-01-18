Начало недели в Свердловской области будет холодным. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, на регион снова надвигаются тридцатиградусные морозы.Сегодня, в понедельник, 18 января, в регионе будет переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров днем покажут от -15 до -20 градусов.Во вторник, 19 января, также сохранится переменная облачность и местами пройдет снег. Ночью температура воздуха опуститься до -22,-27, на севере до -29,-34 градусов. Днем станет немного теплее – столбики термометров покажут от -15 до -20 градусов, на севере от -2 до -28.В среду, 20 января, синоптики обещают, что осадки обойдут основную часть региона стороной, но морозы сохранятся. Так, на севере области ночью снова температура воздуха опуститься до – 35 градусов, в остальной части региона до – 29. Днем ожидается от -16 до -21, на севере -22,-27.В мэрии Екатеринбурга рассказали, что в столице Урала – Екатеринбурге средняя температура воздуха с начала месяца (минус 18,6) — на 6,1 градуса ниже нормы. Холоднее всего (минус 29,1) было 14 января, а самая высокая температура (минус 8,5) была зафиксирована 16-го числа.