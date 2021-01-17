17 января 2021 года в Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургского «Автомобилиста» и омского «Авангарда».Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу ХК «Автомобилист». Шайбы, принесшие уральцам победу, забросили Анатолий Голышев, Питер Холланд, Александр Протапович и Корбиниан Хотльцер.В команде омичей отличился только Клим Костин. В итоге ХК «Авангард» проиграл третью встречу подряд.Таким образом, ХК «Автомобилист» одерживает четвертую победу подряд.- Гости вышли вперед под конец первого периода, но после перерыва Питер Холланд сравнял счет. Третий период получился особенно удачным для нашей команды. Сначала Александр Протапович вывел хозяев вперед, затем Анатолий Голышев забросил третью шайбу. И, наконец, на последней минуте Корбиниан Хольцер от своего борта точным броском через все поле отправил шайбу в пустые ворота, забив свой первый гол в КХЛ, - рассказали в пресс-службе ХК «Автмобилист».