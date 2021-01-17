Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу заявила, что дипломатическая миссия в Екатеринбурге не закрыта и продолжает свою работу. Об этом генконсул рассказала на видео, которое распространили на официальных страницах дипмиссии в соцсетях.- На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда, - говорит Эми Сторроу, уточнив, что работа сотрудников дипмиссии ограничена условиями пандемии.- Я приглашаю вас смотреть наши онлайн-программы, мы будем держать вас в курсе новостей, - подчеркнула генконсул.В декабре прошлого года иностранные СМИ распространили информацию о том, что Администрация американского президента Дональда Трампа намеревалась приостановить работу генерального консульства США в Екатеринбурге.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем генконсул США в Екатеринбурге скидывает короткие видео на родину. Эми Сторроу рассказала о своей работе в России (подробнее)Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу: о санкциях, американских корпорациях на Урале, кофейной дипломатии, феминизме и о том, как получить визу. Гость радио «Комсомольская правда» рассказывает о том, чем занимается американское консульство на в Екатеринбурге (подробнее)