В Екатеринбурге на площади 1905 года 17 января закрывается Ледовый городок. В этот день в нем провели ежегодный фестиваль «Ледовый штурм». А в субботу в городке на ледяной стене вокруг главной елки провели конкурс «Ледовое граффити» по теме «Изумрудный город». Участникам предоставили поверхность из-за льда длиной 50 метров и высотой 4 метра, которую они разрисовали.В понедельник, 18 января, начнется демонтаж Ледового городка, а 24 января здесь откроется парковка.Городок открыли 28 декабря, в нем расположилась большая искусственная елка и ледовые скульптуры. Из-аз пандемии коронавируса от горок и аттракционов в этом году решили отказаться.За время праздников Ледовый городок в центре Екатеринбурга, а также другие праздничные открытые площадки города посетили 34 тысячи человек.