Новая неделя в Екатеринбурге начнется с умеренно холодных температурных показателей.Утром в понедельник, 18 января, в уральской столице ожидается – 17 градусов, днем немного потеплеет до – 13 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до отметки – 20 градусов. Ночью будет – 23 градуса.На протяжении суток небо будет ясным, осадков не ожидается. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду.Напомним, что вечером, 18 января, в Екатеринбурге и Свердловской области во время празднования Крещения Господня будут действовать проруби для окунания. Представители Русской православной церкви заявили, что этот обряд не обязателен для верующих.