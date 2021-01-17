Стали известны подробности ДТП с участием грузовика МАЗ, которое произошло в 23:20 16 января в Североуральске Свердловской области. В результате аварии оказались повреждены газопровод и теплопровод в промзоне по улице Пирогова.По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, в указанный квадрат незамедлительно выехали несколько нарядов ГИБДД.Грузовик, который повредил магистральные сети, вывозил снег. Во время движения произошло самопроизвольное поднятие кузова тягача.- Личность водителя сотрудники полиции установили оперативно. Им оказался гражданин Кузеванов, 1974 года рождения, местный житель. По линии ПДД злостным нарушителем он не является. Его водительский стаж составляет 26 лет. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружено. До приостановки подачи газа по трубе движение транспортных средств по улице Пирогова от 90 км автодороги Серов-Североуральск-Ивдель до перекрестка улиц Пирогова-Шахтерская представителями ДПС временно перекрывалось. Автомобилистов направляли по имеющимся объездным путям, - рассказал Валерий Горелых.Газопровод рано утром удалось починить, после сего ремонтные службы принялись восстанавливать теплопровод. Возможной причиной ДТП могла стать неисправность устройства для фиксации кузова.- В отношении водителя грузовика МАЗ за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена, заведено административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ, - говорит полковник Горелых.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Урала грузовик снес газопровод, оставив 140 домов без «голубого топлива». На месте ЧП в Североуральске ведутся ремонтные работы (подробнее)В Североуральске починили газопровод, на котором повис самосвал. Ликвидировали аварию 20 человек (подробнее)