В Екатеринбурге 16 января в 20:30 у дома №8 по улице Московской произошло ДТП с участием двух иномарок, в одной из которых пострадали двое детей.Как удалось выяснить, водитель иномарки «Ниссан Примера» ехал со стороны переулка Пестеревского в сторону Московской. На перекрестке при повороте налево на зеленый свет автомобиль не уступил дорогу автомобилю «Фольцваген Гольф», который ехал во встречном направлении.В ДТП пострадали двое детей, которые находились во второй иномраке. Речь идет о мальчиках 2 и 6 лет, которых с ушибами грудной клетки увезли на машине скорой помощи в Детскую многопрофильную больницу №9.- Благодаря тому, что юные пассажиры в момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу несовершеннолетних и были пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм удалось избежать, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.За рулем иномарки «Ниссан Примера» находился 30-летний мужчина. Он рассказал, что, когда он поворачивал на улицу Московская, его ввел в сомнение водитель машины, которая стояла впереди него. Водитель этой машины, не показав левый поворот, совершил резкий маневр, после которого 30-летний автолюбитель не успел среагировать и влетел во встречную автомашину.