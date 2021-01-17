В 4 часа 10 минут по местному времени спасатели починил газопровод, который 16 января повредил самосвал МАЗ на территории промышленной зоны в Североуральске по улице Пирогова.В МЧС говорят, что газоснабжение жителей города не прекращалось, однако временно пришлось перекрыть подачу «голубого топлива» в 140 частных домов.В воскресенье, 17 января, спасатели снимут кузов повисшего на газопроводе самосвала. В ликвидации ЧП приняли участие 20 человек и 8 единиц спецтехники. Об этом информируют в пресс-службе МЧС по Свердловской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Урала грузовик снес газопровод, оставив 140 домов без «голубого топлива». На месте ЧП в Североуральске провели ремонтные работы (подробнее)