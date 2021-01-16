Накануне в Интернете появилась видеозапись, на которой молодой человек катался по Екатеринбургу на надувном бублике, прицепленном к автомобилю. Сегодня сотрудники ГИБДД нашли водителя этой машины.- Автомашиной «Ниссан Лаурель» управлял 31-летний местный житель, имеющий стаж вождения 3 года, - уточняют в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Инспекторам ДПС гражданин пояснил, что 15 января друзья предложили ему привязать к задней части его автомобиля «бублик» и покататься по ночному городу. Экстремальную поездку о необычном передвижении молодые люди решили снять на видео и разместить в социальную сеть Инстаграм для привлечения количества подписчиков.В итоге сотрудники ГИБДД возбудили сразу три административных дела. Одно за нарушение правил применения ремней безопасности, другое за проезд на запрещающий сигнал светофора и третий за нарушение правил перевозки людей. По каждому из них автомобилиста могут оштрафовать на 1000 рублей.- В отношении 25-летнего пассажира, выбравшего для себя столь необычное место для поездки, также возбуждено административное производство, - добавляют в ведомстве.Ему грозит 500 рублей штрафа за нарушение ПДД.