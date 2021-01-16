В ночь с понедельника на вторник в Екатеринбурге на улице Рассветной загорелась квартира. В результате погибли не только жители квартиры, где горело пламя, но и люди, проживающие несколькими этажами выше. Они отравились дымом, когда вышли на лестничную клетку. В связи с этим в МЧС усилили разъяснительную работу с населением о том, как вести себя при пожаре.- По статистике 70% гибели при пожарах происходит в результате отравления продуктами горения, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.Профилактический рейд прошел в нескольких городах региона.- В Красноуфимске сотрудники МЧС провели профилактический рейд совместно с участковым уполномоченным полиции, - добавляют в ведомстве. - Жильцам многоквартирных жилых домов в Верхней Салде сотрудники МЧС России разъяснили, как опасно может быть пренебрежение правилами пожарной безопасности. Сотрудники госпожнадзора в Туринске с огнеборцами 87-й пожарно-спасательной части при проведении профилактического рейда особое внимание уделили местам проживания семей с детьми.Главное правило — если идет задымление, нужно первым делом позвонить пожарным по номеру «101». Если огонь в квартире — ее нужно покинуть. Если горит квартира соседей и дым расходится по подъезду, наоборот, не надо выходить на лестничную клетку, чтобы не надышаться дыма.- Следует заткнуть щели в дверном проеме влажной ветошью или клейкой лентой и проследовать в помещение, дальнее от входной двери, а лучше всего – выйти на балкон и обозначить место своего расположения, привлекая внимание спасателей, - уточнили в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Совпадает окрас, а шерсть пахнет гарью»: в Екатеринбурге нашли кота, который выжил в пожаре, унесшем восемь жизнейОн просидел несколько дней в подвале многоэтажки ЖБИ (Подробнее)