Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сегодня пополнился четырьмя новыми игроками. Руководство клуба подписало контракты с 21-летним уроженцем Нижнего Тагила Арсеном Адамовым, 25-летним Илльдреном Ибрахимай ранее игравшим в норвежском «Викинге», 23-летним Рамазаном Гаджимурадовым из московского «Торпедо» и 22-летним Артемом Максименко, который ранее играл в составке «Велеса».- Полузащитник Рамазан Гаджимурадов на сезон будет заявлен под 40-ым номером, - уточняют в пресс-службе ФК «Урал». - Правый атакующий полузащитник Илльдрен Ибрахимай будет играть под 17-м номером. Нападающий Артем Максименко будет выступать под 55-м. Правый защитник Арсен Адамов под 22-м.Добавим, что сейчас футболисты главной команды футбольного клуба проходят медицинское обследование после отпуска и начинают готовиться ко второй части сезона.