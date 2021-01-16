В Свердловской области полиция ищет мошенника, который смог тайно похитить с банковского счета жителя Верхотурья больше 86 тысяч рублей. На протяжении трех недель в ноябре прошлого года неизвестный человек выводил деньги с его счета на свой.- При этом СМС-уведомления на телефон собственника не приходили, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Мужчина случайно увидел в мобильном приложении, что проводится операция перевода с его банковского счета, отменил операцию и обратился в банк, заблокировав банковский счет.Тогда же и выяснилось, что подобное мошенник проделывал с его счетом уже несколько раз. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». По ней максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.