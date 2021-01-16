Помощь ГИБДД потребовалась сегодня автомобилистам на Серовском тракте. Там образовалась длинная пробка из-за столкновения нескольких машин.- На 187 километре дороги Екатеринбург-Серов на территории Невьянска образовалась заторовая ситуация из-за нескольких ДТП, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Водители не учли дорожные метеорологические условия, не обеспечили постоянный контроль за движением транспортного средства. В результате ДТП люди не пострадали. Машины получили повреждения.Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли участникам ДТП и восстановили движение по Серовскому тракту.