В Ачитском городском округе следователи разбираются в обстоятельствах убийства местного жителя. Преступление произошло в жилом доме в деревни Гайны.- Вечером 13 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме по улице Труда, из личной неприязни, вооружившись кухонным ножом, нанес не менее двух ударов в область шеи другому местному жителю, отчего последний скончался через непродолжительное время на месте происшествия, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.Убийца пытался скрыться, но сотрудники полиции задержали его «по горячим следам». Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».