Из-за снежного наката и рыхлого снега, покрывших дорогу между Ачитом и Месягутово, попасть в республику Башкортостан на автобусе сегодня будет непросто. Дело в том, что Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение междугороднего транспорта в направлении от Красноуфимска до соседней республики.- Такие меры приняты из-за недостатков улично-дорожной сети, связанных с зимним содержанием, - объясняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.С 11.00 субботы 16 января и до того момента, когда будут устранены недостатки содержания дороги, ГИБДД будет держать движение автобусов до Башкортостана закрытым.- В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции обследуются и другие автодороги области, - добавили в ведомстве. - При выявлении недостатков, угрожающих жизни и здоровью участников движения, Госавтоинспекцией будут также приняты меры по ограничению движения автотранспорта. Госавтоинспекция просит граждан с понимаем отнестись к введенным ограничениям и с их учетом планировать свои поездки.