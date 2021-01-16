Снегопад, прошедшийся по Среднему Уралу, добавил городским службам работы. Так, минувшей ночью на улицах Екатеринбурге убирали снег 350 единиц спецтехники, а также 111 рабочих.- За это время коммунальщики вывезли и утилизировали 9 тысяч 447 тонн снежной массы, - рассказывают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Для обработки проезжей части дорог и тротуаров использовано 109 тонн противогололедных материалов и 29 тонн мелкофракционного щебня.Днем в субботу уборкой города от снега продолжат заниматься 179 единиц спецтехники.