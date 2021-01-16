Днем в субботу на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошло ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также бригада скорой помощи.- Три легковых автомобиля столкнулись, из-за этого собралась большая пробка, - рассказывают очевидцы.В ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства аварии.- По предварительной информации, водитель иномарки Форд, двигаясь со стороны Верхней Пышмы, не справился с управлением и допустил столкновение с Ауди, после чего их откинуло на третью машину, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.У водителя Форда диагностирован перелом ноги. Состояние остальных участников ДТП устанавливается.