В Свердловской области выявлено за сутки 397 новых случаев заболевания коронавирусом. Увеличилось также и количество смертельных исходов течения болезни.- Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19, - сообщают в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Общее число случаев – 1 788.Добавим, что в регионе начинается массовая вакцинация от коронавируса. Накануне региональное министерство здравоохранение опубликовало приказ со списком из порядка 70 больниц и поликлиник Свердловской области, которые будут делать прививку от COVID-19,