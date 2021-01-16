В полицию Верхотурья за помощью обратилась 30-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что с ее банковской карты похитили больше 113 тысяч рублей. Как оказалось, это сделал ее сожитель, который однажды увидел, как она с телефона заходит в личный кабинет на сайте банка.- В начале января 2021 года ранее не судимый сожитель умышленно, однажды увидел и запомнил логин и пароль от ее личного кабинета в онлайн приложении, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Умышленно, имея свободный доступ к сотовому телефону потерпевшей, он похитил с ее счета путем перевода на свой банковский счет деньги на сумму более 113 тысяч рублей.Деньги мужчина проиграл, делая ставки на спортивных играх. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.