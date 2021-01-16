Похоже, морозы отступают. По крайней мере, по прогнозу синоптиков впереди у Екатеринбурга два относительно комфортных по погоде дня. Так, в воскресенье, 17 января, будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег.- Температура воздуха ночью -11...-13 градусов Цельсия, днем -7…-9 градусов, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ветер юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.В понедельник станет чуть прохладнее. Ночью -18…-20 градусов Цельсия. Днем -13...-15. Снегопадов, правда почти не будет.