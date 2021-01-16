Накануне в Минске прошла встреча местного хоккейного клуба «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста». Этот матч закончился победой уральцев со счетом 1:2 в наше пользу.- Первый период в Минске прошел без голов, а во втором Питер Холланд сначала открыл счет, реализовав большинство, а затем оформил дубль, - рассказывают в пресс-службе ХК «Автомобилист». - В третьем периоде хозяева одну шайбу отыграли.К слову, голов у «Автомобилиста» могло быть и больше. На последней минуте Питер отправил шайбу в пустые ворота, но судьи, просмотрев видео, решили не засчитывать этот гол.