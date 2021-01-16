В Саудовской Аравии на ралли-марафоне «Дакар» финишировала уральская команда SnagRacing, в состав которой входит пилот Сергей Карякин и штурман Антон Власюк. К сожалению, в тройку лидеров они не попали — заняли 16 место в категории Т4.- Огромное спасибо всем, кто болел и переживал за наш экипаж! - написал Сергей Карякин в Инстаграм. - Спасибо моеи семье за колоссальную поддержку. Спасибо моеи команде — все ребята на вес золота. Да, пусть в этом году мы не смогли подняться на подиум, но мы приложим максимум усилий, чтобы сделать это в следующем. Впереди нас ждет много работы.Добавим, что команда Сергея Карякина могла вообще не попасть на Дакар в этом году, так как были проблемы с поиском спонсоров. Лишь за день до закрытия регистрации участников им удалось найти компании, согласившиеся профинансировать их. Также у команды возникали технические сложности с мотовездеходом во время ралли. Уже в воскресенье, 17 января, экипаж возвращается в Екатеринбург.