В Екатеринбурге сотрудники ОАО «УралТурбо» обратились в прокуратуру, так как им не выдали зарплату в ноябре 2020 года. В ведомстве начали проверку, в ходе которой выяснилось, что предприятие должно сотрудникам 9,1 миллиона рублей. В общей сложности в том месяце без денег остались 286 работников.- В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура внесла представление генеральному директору с требованием устранить нарушения трудового законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.После проведенной прокурорской проверки предприятие полностью выплатило зарплату сотрудникам