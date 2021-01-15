В городе Кушва Свердловской области в декабре прошлого года местный житель сделал необычную покупку на новогодний стол. Мужчина приобрел алкоголь на 22 миллиона рублей. В чеке оказалось 175 тысяч бутылок пива. Об этом сообщает новостной портал Е1 со ссылкой на сервис аналитики Контур.ОФД.Кассиры предполагают, что такую крупную покупку мужчина делал для корпоратива, но и не исключают, что в чеке может быть ошибка.В эти же дни не менее широко потратился житель Нижнего Тагила. Он накупил алкоголя и сигарет на 4,5 миллиона рублей.