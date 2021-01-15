В Каменске-Уральском полицейские спасли женщину, машина которой съехала в кювет. Во время дежурства экипаж ГИБДД в составе в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Агишева и младшего сержанта полиции Дмитрия Тетерина заметил автомобиль, заметенный снегом. Они откопали машину и помогли выбраться женщине с 8-летний ребенком.- Автоледи рассказала, что не справилась с управлением и съехала с дороги. Самостоятельно покинуть салон помешал снег, который не позволял открыть двери, - рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Автоинспекторы сумели вытянуть машину из кювета, после чего женщина смогла продолжить свой путь. Чуть позже она прислала благодарность наряду дорожно-постовой службы.